Оползень убил 4 человек в Индонезии

Момент схода оползня в одном из районов Индонезии попал на видео.

Как передает Day.Az, по данным экстренных служб, в результате наводнений, схода селевых потоков и оползней в провинции Северная Суматра погибли 4 человека.