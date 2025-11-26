Пользователи Windows 11 столкнулись с проблемами в работе ПК

После установки октябрьского обновления Windows 11 (KB5066835) пользователи столкнулись с резким снижением производительности в ряде игр, включая Assassin's Creed: Shadows от Ubisoft. В отдельных сценариях падение частоты кадров достигает 50%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Digital Foundry.

Технические специалисты Digital Foundry подтвердили проблему в ходе тестирования: на компьютере с процессором Ryzen 7 9800X3D и видеокартой GeForce RTX 5090 производительность снижается на 33-50% в ключевых игровых сценах при установленном обновлении и отсутствии исправляющего патча.

На фоне жалоб пользователей Nvidia оперативно выпустила временный драйвер GeForce Hotfix 581.94, предназначенный для частичного устранения выявленных проблем.

Редакции профильных СМИ направили запрос в Microsoft с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент официальный ответ получен не был.

Примечательно, что 25 ноября Assassin's Creed: Shadows получила обновление версии 1.1.6, а также тематический кроссовер с франшизой "Атака титанов".