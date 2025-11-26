Азербайджан, Россия и Иран подписали меморандум по повышению эффективности маршрута "Север-Юг"

Азербайджанские, Российские и Иранские железные дороги подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось по итогам 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Документ подписали генеральный директор и председатель правления РЖД Олег Белозёров, председатель правления АЖД Ровшан Рустамов, и заместитель министра дорог и городского развития Ирана, председатель правления и генеральный директор Иранских железных дорог Джабар Али Загири.

Отмечается, что подписание Меморандума станет важным шагом в развитии долгосрочного трёхстороннего сотрудничества и повышении эффективности западного направления маршрута "Север-Юг".

Документ предусматривает согласование тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, запуск регулярных блок-поездов и совершенствование процедур перевозок.

Реализация этих механизмов позволит создать более предсказуемую, быструю и экономически эффективную логистическую цепочку между Россией, Азербайджаном и Ираном.