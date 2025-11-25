В Баку вынесен приговор фигурантам дела по финансированию терроризма

Завершено судебное разбирательство по уголовному делу, которое было инициировано Службой государственной безопасности в отношении Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова, обвинённых в финансировании терроризма.

Как передаёт Day.Az, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой был оглашён приговор. Согласно решению суда, Хагани Омаров осуждён на 10,5 года лишения свободы, Анар Саламзаде на 11 лет, а Эльчин Азизов получил 10 лет заключения.

Отмечается, что трое обвиняемых были задержаны в ходе операции, проведённой Службой государственной безопасности. Следствие установило, что они осуществляли переводы денежных средств отдельным лицам за рубежом в целях поддержки террористической деятельности.

В отношении подозреваемых было выдвинуто обвинение по статье 214-1 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за финансирование терроризма.