За организацию онлайн-азартных игр задержаны еще 2 группировки

Задержаны ещё две группировки, занимавшиеся организацией незаконных онлайн-азартных игр и казино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, Главное управление по борьбе с киберпреступностью продолжает мероприятия в отношении лиц, организующих незаконные онлайн-азартные игры и казино в социальных сетях.

В ходе очередных операций киберполиции были задержаны Сиясят Раджабов, его знакомый Ислам Рзаев, а также Шикар Алиев, Расул Гашимов и другие участники возглавляемой ими группировки - Гасан Итиров, Гошгар Ализаде и Кенан Османлы, подозреваемые в совершении указанных преступных действий.

По факту возбуждено уголовное дело, С.Раджабов, И.Рзаев, Ш.Алиев и Р.Гашимов привлечены к следствию в качестве обвиняемого, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.