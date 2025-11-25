Раскрыт биологический возраст 40-летнего Роналду
Компания Whoop раскрыла биологический возраст 40-летнего нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в их официальном аккаунте в социальной сети X.
Отмечается, что возраст футболиста составил 28 лет. Роналду отреагировал на публикацию компании, отметив, что данные достоверные.
Ранее Роналду обратился к президенту США Дональду Трампу. Он поблагодарил Трампа за приглашение на торжественный ужин, организованный для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Роналду в нынешнем сезоне провел девять матчей в чемпионате Саудовской Аравии. На его счету десять забитых мячей и одна результативная передача.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре