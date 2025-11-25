Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,53 доллара США, или на 0,8%, составив 67,04 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,53 доллара, или 0,82%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,96 доллара.

Цена на нефть марки URALS выросла на 0,43 доллара, или 0,91%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 46,71 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 1,29 доллара, или 2,07%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 63,67 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.