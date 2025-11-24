В условиях обострения региональных вызовов дальнейшее укрепление азербайджано-турецкого военного сотрудничества приобретает особое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор Института внешней политики имени Исмаила Гаспиралы Эсма Оздашлы, выступая на Первом Шушинском форуме азербайджано-турецких аналитических центров.

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном создало образцовый пример не только в политической и экономической сферах, но и в сфере безопасности и обороны.

Отношения между двумя странами вышли за рамки классических международных добрососедских отношений, сформировав принципы дружбы и братства. Основу этой идеи заложили высказывание Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль" и слова Общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства".

На фоне глобальной напряженности, такой как на Ближнем Востоке, конфликты в Судане и война на Украине, укрепление оборонной промышленности Турции и разработка современных систем вооружения стали важным фактором для региона. Эффективное использование турецких БПЛА во многих зонах конфликтов еще больше укрепило глобальные позиции Турции в этой сфере. Одной из основных причин успехов Турции в оборонной промышленности является ее политика минимизации внешней зависимости в плане вооружений и военной техники. Эмбарго и другие ограничения, введенные после операции на Кипре в 1974 году, стали поворотным моментом в укреплении национальной оборонной промышленности Турции", - отметила Э.Оздашлы.