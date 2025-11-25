Трамп принял приглашение Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пекин в апреле 2026 года.

Как сообщает Day.Az, кроме того, Трамп заявил, что Си Цзиньпин совершит официальный визит в США в 2026 году.