https://news.day.az/world/1797637.html Трамп принял приглашение Си Цзиньпина Президент США Дональд Трамп принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пекин в апреле 2026 года. Как сообщает Day.Az, кроме того, Трамп заявил, что Си Цзиньпин совершит официальный визит в США в 2026 году.
