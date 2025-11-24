https://news.day.az/world/1797402.html Мерц назвал переговоры в Женеве "крайне сложными" Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его информации, переговоры по Украине проходят сложно, и выразил надежду на то, что на них хотя бы удастся согласовать позицию для достижения перемирия. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава правительства в интервью телеканалам ProSieben и Sat1.
