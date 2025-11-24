Мерц назвал переговоры в Женеве "крайне сложными"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его информации, переговоры по Украине проходят сложно, и выразил надежду на то, что на них хотя бы удастся согласовать позицию для достижения перемирия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава правительства в интервью телеканалам ProSieben и Sat1.