Скончался Ахмед Орудж

Скончался председатель партии "Азадлыг" Ахмед Орудж, деятельность которой некоторое время назад была прекращена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом распространена в соцсетях.

Отметим, некоторое время назад Ахмед Орудж перенес инсульт и был госпитализирован.