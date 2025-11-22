https://news.day.az/society/1797235.html Скончался Ахмед Орудж Скончался председатель партии "Азадлыг" Ахмед Орудж, деятельность которой некоторое время назад была прекращена. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом распространена в соцсетях. Отметим, некоторое время назад Ахмед Орудж перенес инсульт и был госпитализирован.
Скончался Ахмед Орудж
Скончался председатель партии "Азадлыг" Ахмед Орудж, деятельность которой некоторое время назад была прекращена.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом распространена в соцсетях.
Отметим, некоторое время назад Ахмед Орудж перенес инсульт и был госпитализирован.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре