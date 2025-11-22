https://news.day.az/society/1797184.html Так выглядит электрическая шахта дома, где произошел пожар в Ясамале - ФОТО Как сообщалось ранее, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, произошёл пожар, в результате которого погибли 3 человека и 27 человек отравились дымом. По предварительным данным, возгорание возникло в электротехнической шахте здания. В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело.
Так выглядит электрическая шахта дома, где произошел пожар в Ясамале - ФОТО
Как сообщалось ранее, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, произошёл пожар, в результате которого погибли 3 человека и 27 человек отравились дымом.
По предварительным данным, возгорание возникло в электротехнической шахте здания. В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело.
Day.Az со ссылкой на Trend публикует фотографии электрической шахты, где произошёл пожар:
