Geely представила в Китае премиальный гибридный минивэн Galaxy V900

На международном автосалоне Гуанчжоу компания Geely представила премиальный гибридный минивэн Galaxy V900. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Geely Galaxy V900 оснащается гибридной силовой установкой со 163-сильным бензиновым турбомотором. Характеристики электродвигателя пока неизвестны. Для машины будут предлагаться два варианта аккумулятора - емкостью 50 и 43 кВт*ч. Только на электротяге минивэн может проехать 202 или 172 км соответственно.

Внушительные габариты Galaxy V800 позволили разместить в салоне машины шесть раздельных кресел, оснащенных обогревом, вентиляцией и несколькими видами массажа и большим запасом свободного места для всех пассажиров.