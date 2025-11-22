https://news.day.az/officialchronicle/1797192.html Вахид Азиз награжден орденом «Шараф» - Распоряжение Вахид Азиз оглу Джафаров награжден орденом "Шараф". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, Вахид Азиз оглу Джафаров (Вахид Азиз) награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию азербайджанской литературы.
Вахид Азиз награжден орденом «Шараф» - Распоряжение
Вахид Азиз оглу Джафаров награжден орденом "Шараф".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Вахид Азиз оглу Джафаров (Вахид Азиз) награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию азербайджанской литературы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре