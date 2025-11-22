ВМС Великобритании получили лазерное оружие

Минобороны заключило контракт на 316 миллионов фунтов стерлингов с компанией MBDA UK на поставку лазерной системы высокой мощности

Как передает Day.Az со ссылкой на Defence İndustry контракт предусматривает установку системы на эсминец, который должен вступить в строй в 2027 году. Представители министерства подчеркивают, что соглашение будет служить инфраструктуре оборонной промышленности и стратегическим оборонным целям страны.

Система DragonFire в ходе испытаний, проведенных на полигоне в Шотландии, нейтрализовала БПЛА, летящие со скоростью около 650 км/ч, с помощью лазеров.

Эти испытания подтвердили способность системы отслеживать цели, уничтожать их лазерами и противодействовать высокоскоростным угрозам.

Минобороны заявило, что стоимость одного выстрела составляет всего около 10 фунтов стерлингов, что значительно ниже, чем у обычных ракет.

Управляющий директор MBDA UK Крис Аллам заявил, что это соглашение представляет собой важную веху в разработке "революционной системы оружия". Помимо MBDA UK, в проекте также участвуют такие промышленные партнеры, как QinetiQ и Leonardo UK.