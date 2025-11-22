Азербайджан нарастил товарооборот с Грузией

В январе-октябре этого года объём торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 699,4 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 22,5 млн долларов, или на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчётный период торговый оборот с Грузией составил 1,71% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе-октябре текущего года экспорт азербайджанской продукции в Грузию достиг 557,4 млн долларов. Это на 18 млн долларов, или на 3,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За отчётный период экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в Грузию составил 1,586 млн долларов, что соответствует 3 838 тоннам. В аналогичном периоде прошлого года экспорт этих товаров не осуществлялся. Таким образом, Грузия заняла 21-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует нефть.

Вместе с тем, за первые 10 месяцев текущего года экспорт ненефтяной продукции в Грузию достиг 273,6 млн долларов, что на 39,6 млн долларов, или на 16,9%, больше показателя прошлого года. Доля ненефтяного экспорта в общий объём поставок составила 9,16%. По этому показателю Грузия стала четвёртым крупнейшим покупателем ненефтяной продукции Азербайджана.

Импорт из Грузии в Азербайджан за январь-октябрь составил 142,1 млн долларов, что на 40,4 млн долларов, или на 40%, больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Отметим, что общий объём внешнеторговых операций Азербайджана с иностранными государствами за январь-октябрь 2025 года достиг 40,862 млрд долларов США, что на 1,5 млрд долларов, или на 3,8%, больше в годовом сравнении.

На экспорт пришлось 21,637 млрд долларов, а на импорт - 19,225 млрд долларов. За последний год экспорт сократился на 1,1 млрд долларов (4,9%), тогда как импорт увеличился на 2,6 млрд долларов (15,6%).

В результате положительное сальдо внешней торговли составило 2,412 млрд долларов, что на 3,7 млрд долларов, или в 2,5 раза, меньше по сравнению с прошлым годом.

