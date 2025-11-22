В Steam бесплатно и навсегда дарят экшен во вселенной Warhammer

Шведская студия Fatshark объявила о запуске временной бесплатной раздачи кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2 в Steam. Акция приурочена к десятилетию франшизы и продлится до 24 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Забрать базовое издание Warhammer: Vermintide 2 можно на странице игры в Steam. Добавив игру в свою библиотеку, пользователи могут скачивать ее и играть в любое удобное время.

Также для Vermintide 2 было выпущено новое сюжетное задание Return to the Reik - переработанная версия одного из самых популярных уровней первой части с расширенными механиками, дополнительными маршрутами и новыми сценариями боев.

За годы с момента релиза проект существенно масштабировался: объем доступного контента вырос более чем в два раза за счет бесплатных обновлений, новых режимов, включая Chaos Wastes и Versus, и системных геймплейных улучшений.

Warhammer: Vermintide 2 вышла 8 марта 2018 года на ПК и впоследствии была портирована на PlayStation 4, Xbox One, а также Xbox Series X/S. До 30 ноября в игре действует удвоенный бонус к получаемому опыту.