Лидеры ЕС намерены поехать к Трампу в ближайшие дни для переговоров по Украине

Некоторые европейские лидеры рассматривают возможность поехать в Вашингтон в конце ноября для переговоров с президентом США Дональдом Трампом по его новому плану решения конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ведутся некоторые дискуссии о том, могут ли европейские лидеры, такие как (президент Франции Эммануэль - "Газета.Ru") Макрон и (премьер Италии Джорджа - "Газета.Ru") Мелони, отправиться в Вашингтон для переговоров с Трампом в начале следующей недели, чтобы убедить его в европейской и украинской перспективах, как это было сделано лидерами в августе прошлого года после американо-российского саммита на Аляске", - говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что премьер Британии Кир Стармер на фоне осуждения бюджета королевства не намерен ехать в Вашингтон.