В Турции десятки учеников отравились от еды

В Турции 54 ученика отравились от еды.

Как сообщает Day.Az, в частном лицее, расположенном в городе Коджаэли, 14 учащихся почувствовали резкое ухудшение самочувствия после того, как съели куриные продукты, купленные в буфете.

В городе Ризе 40 учениц, проживающих в женском общежитии, также отравились после употребления приготовленной пищи.

Пострадавшие школьники из обоих городов были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Начато расследование.