Азербайджан значительно увеличил экспорт нефти в Грецию

В январе-октябре этого года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 500,7 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 268,5 млн долларов.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 123,7 млн долларов, или в 1,9 раза в стоимостном выражении, и на 272,5 тыс. тонн, или в 2,2 раза - по объёму.

За отчётный период Греция заняла 8-е место среди стран, в которые был осуществлён наибольший экспорт азербайджанской нефти.

Отметим, что за январь-октябрь 2025 года Азербайджан экспортировал около 20,8 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 10,9 млрд долларов.