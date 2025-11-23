Десятки человек погибли при наводнениях во Вьетнаме

Число погибших в результате сильного наводнения в центральном Вьетнаме увеличилось до 72 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и управлению дамбами Вьетнама.

По данным издания, 13 человек числятся пропавшими без вести.

Министерство строительства в последнем обновлении сообщило, что движение 33 пассажирских поездов пришлось приостановить, а многие другие поезда остаются заблокированными на железнодорожной сети.

Согласно предварительным оценкам, экономический ущерб от наводнения составляет почти 9 трлн вьетнамских донгов (около 358 млн долларов США), добавило местное СМИ.