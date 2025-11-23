https://news.day.az/world/1797267.html Десятки человек погибли при наводнениях во Вьетнаме - ФОТО - ВИДЕО Число погибших в результате сильного наводнения в центральном Вьетнаме увеличилось до 72 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и управлению дамбами Вьетнама. По данным издания, 13 человек числятся пропавшими без вести.
