"Ливерпуль" у себя дома разгромно уступил аутсайдеру АПЛ
Завершен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, победу со счетом 3:0 в этой игре одержали "лесники".
Мурилло открыл счет на 33-й минуте, Николо Савона удвоил преимущество команды на 46-й минуте, а на 78-й минуте отметился Морган Гиббс-Уайт.
После этой игры "Ливерпуль" с 18 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Ноттингем Форест" с 12 очками находится на 16-й позиции.
