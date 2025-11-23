Эльдар Гасымов представил новый альбом "Maskasız"

Когда артист снимает маску, зритель впервые видит не роль, а человека. Именно этот момент наступил для ELDARa (Эльдар Гасымов) - победителя "Евровидения", который представил свой новый альбом "Maskasız" (Без масок). Проект, родившийся из популярного шоу "Маска" на Ictimai TV, неожиданно стал точкой внутреннего перелома: от игры к откровению, от персонажа - к голосу самого артиста, сообщает Day.Az.

В образе Джыртдана ELDAR завоевал сердца публики. Казалось бы, маска скрывала его - но именно она позволила ему открыться. Три трека, которые стали хитами в рамках шоу, зрители слушали вслепую, доверяя лишь эмоциям. И теперь эти песни вернулись, но уже на другой глубине.

"Maskasız" - это три истории, три состояния, три эмоциональные линии, переосмысленные лично артистом:

"Gələcəyəm, gəl desən" - Хумар Гадимова - как обещание, которое звучит тихо, но уверенно.

"Axtarma Məni" - Метанет Искендерли - признание, спрятанное между строк.

"Unuda Bilməzsən" - Ильхама Гулиева - память, которая становится музыкой.

Когда ELDAR говорит о работе над альбомом, в его голосе слышна большая внутренняя работа: "Мне понадобилось время, чтобы прожить каждую песню. Они похожи по жанру, но внутри - совершенно разные эмоции. Перед началом работы я взял благословение у авторов. Это был очень ответственный процесс".

Чтобы каждая композиция получила собственное пространство, для них сняты три отдельные видеоработы - не клипы, а визуальные настроения. Их премьеры будут выходить на официальном YouTube-канале артиста в течение месяца, создавая эффект сериала, который хочется смотреть не спеша, вдумчиво.

Альбом стал результатом работы творческой команды: аранжировка - Анар Кейтарман, микс и мастеринг - Олег Наумов, звукозапись - Фархад Мусаев, вокальные кураторы - Римма Шаповалова и Хумай Асланова,

режиссёр видеоклипов - Заур Наджафбеков.

Сохраняя уважение к классике азербайджанской эстрады и придавая ей современное звучание, в итоге "Maskasız" - это не просто музыкальный релиз. Это момент истины артиста. Звучание, в котором нет больше героев, масок и условностей. Только голос, только чувство, только ELDAR.