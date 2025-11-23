https://news.day.az/sport/1797278.html Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на Исламиаде, вернулись на родину - ФОТО Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, вернулись на родину, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Новость обновляется
