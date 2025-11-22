"Бавария" разгромила "Фрайбург"

"Бавария" дома разгромила "Фрайбург" в матче 11-го тура чемпионата Германии - 6:2, передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Гости вели со счетом 2:0 уже к 17-й минуте встречи. Отличились Юйто Судзуки и Йоан Манзамби. Затем хозяева забили шесть мячей. Голами отметились Леннарт Карл, Майкл Олисе (дубль), Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.

"Бавария" набрала 31 очко и лидирует в таблице Бундеслиги. "Фрайбург" с 13 очками - на 10-й строчке.

В параллельном матче "Байер" на выезде победил "Вольфсбург" - 3:1.