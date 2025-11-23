Результаты двух лидеров «Формулы 1» в Лас-Вегасе аннулировали

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты двух пилотов McLaren - Ландо Норриса и Оскара Пиастри - на 22-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - на Гран-при Лас-Вегаса. Об этом сообщает пресс-служба FIA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной дисквалификации стали нарушения техрегламента, а именно излишне сильный износ нижней планки болидов - менее 9 мм.

До этого Норрис и Пиастри были одними из лидеров в гонке: Норрис был вторым, а Пиастри - четвертым.

Норрис и Пиастри входили в пятерку лидеров личного зачета: у Норриса - 390 очков, у Пиастри и Ферстаппена - по 366 очков.

Победителем же признан пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Для него эта победа стала шестой в текущем сезоне, он действующий чемпион мира с четырьмя победами подряд.

До завершения чемпионата осталось провести две гонки: в Катаре на следующей неделе и в Абу-Даби 7 декабря.

"Формула-1" - чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.