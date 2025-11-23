Apple можно снова выпустить бюджетный MacBook

Apple готовит к релизу бюджетный MacBook на мобильном процессоре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Хабр, об этом сообщают сразу несколько инсайдеров.

Устройство поступит в продажу в 2026 году и будет стоить до 700 долларов. При этом у Apple уже есть неудачный опыт с бюджетным MacBook, который так и не стал популярным.

Согласно отчётам инсайдеров, бюджетный ноутбук Apple будет работать на базе процессора A18 Pro. Это мобильный чип, который установлен в iPhone 16 Pro. Из оперативной памяти будет доступно всего 8 ГБ. Вместе с этим устройство получит 13-дюймовый IPS-дисплей и всего один порт USB-C. Цвета MacBook будут яркими, как у базового iPad: серым, синим, розовым и жёлтым.

Из характеристик заметно, что устройство не подойдёт для серьёзной работы в профессиональных программах. Ноутбука хватит только для базовых задач: работы с текстами, поиска информации и запуска нетребовательных приложений. Целевая аудитория нового MacBook - студенты и школьники.

В 2015 году Apple уже выпускала на рынок бюджетный 12-дюймовый MacBook на базе процессоров Intel Core M с 8 ГБ оперативной памяти. Компания позиционировала устройство в качестве дешёвого ноутбука для пользователей, которым не хватает возможностей iPad. В 2019 году MacBook сняли с продажи из-за низкой популярности.

Чаще всего пользователи жаловались на производительность: устройство перегревалось, программы зависали, а macOS могла подтормаживать даже в базовых задачах. Кроме того, из-за одного порта USB-C пользователям приходилось носить с собой переходники и хабы. Иначе нельзя было, например, одновременно заряжать ноутбук и подключать к нему аксессуары.

Вместе с этим бюджетный MacBook образца 2015 года потерялся среди доступных линеек и ценовой политики. Если нужен был мощный ноутбук, то клиенты выбирали модель Pro, а в качестве более дешёвой версии выбирали Air. Базовый MacBook занял статус "дороже Air, слабее Pro".