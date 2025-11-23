Ряд авиакомпаний отменил рейсы в Венесуэлу после предупреждения США

Шесть авиационных компаний отменили в субботу рейсы в Венесуэлу после предупреждения гражданской авиации о повышенной военной активности в Карибском бассейне со стороны США. Об этом сообщила Agence France-Presse президент профсоюза Ассоциации авиакомпаний Венесуэлы Марисела де Лоайса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В числе отказавшихся от полетов в Венесуэлу бразильская компания GOL, испанская Iberia, колумбийская Avianca, португальская TAP, чилийская Latam и Carribean из Тринидада и Тобаго.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, из-за чего погибли 76 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.