В автомобилях Kia нашли серьезную неисправность

Kia отзовет седаны Kia K5, выпущенные в период с 27 марта 2020 года по 23 января 2024 года. Причина - потенциальная утечка топлива. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Производитель обнаружил, что у этих автомобилей может выйти из строя обратный клапан системы контроля паров топлива. Это может привести к повреждению топливного бака. На сегодняшний день производителю известно о 20 случаях утечки топлива из-за клапана.
Отмечается, что дилеры заменят клапан и установят новое программное обеспечение.
