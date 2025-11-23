В чем повезло Азербайджану и не повезло Украине

Автор: Лейла Таривердиева

Каждая страна выбирает свой путь. Каждый народ сам решает, как ему жить, какие приоритеты выбирать и какие ориентиры обозначивать. Неправильно диктовать кому-то или критиковать за выбранный путь. Но есть правила, которым нужно следовать обязательно, если хочешь сохранить свою государственность.

Новости о мирном плане, предложенном Украине для окончания войны, конечно же, оставляют неприятный осадок. Страна, столкнувшаяся с оккупацией, оказалась в очень тяжелой ситуации, когда любой шаг в любую сторону может вести к еще большей трагедии. Эта война, ставшая игрушкой для держав, всем надоела. Те, кто провоцировал недальновидное украинское руководство на противостояние с таким противником, как Россия, уже не у руля, а тем, кто пришел на их место, происходящее в центре Европы мешает решать собственные задачи. Поэтому сильные мира сего хотят войну прекратить. От нее устал и украинский народ, который героически противостоял огромному соседу, приносил жертвы, терял родных и близких.

Чувство безнадежности подрывает веру в справедливость. Кому как не нам об этом знать. Мы прекрасно понимаем боль и горечь украинского народа. И вместе с ним переживаем те чувства, которые он пережил, узнав о мирном плане и послушав обращение своего лидера. Владимир Зеленский сообщил украинцам, что у них небогатый выбор: 28 пунктов мирного плана или же тяжелейшая из возможных зима. Теперь украинскому народу придется выбирать между откровенной капитуляцией или еще большими потерями. Выбор небогатый...

После стольких потерь услышать от своего лидера подобное, конечно, это серьезный удар. Очень тяжело осознать, что все было сделано не так, без правильного расчета, без правильной стратегии, а с одной надеждой на то, что "Запад с нами". Горько об этом говорить, но Запад был с Украиной настолько, насколько это не задевало его собственные интересы и отвечало геополитическим планам в Евразии. Украинцы погибали под бомбами, а через их страну продолжал идти в Европу российский газ, принося агрессору миллиарды. Европейские партнеры не позволяли Киеву дотрагиваться до вентиля. Это была абсурднейшая ситуация, которая прекратилась только потому, что завершился контракт. На этом фоне любые санкции теряли всяческий смысл. За счет горя и крови украинского народа Запад рассчитывал решить свои задачи относительно России, воспользовавшись недальновидностью и политической некомпетентностью руководства Украины.

У держав свои планы и свои интересы. Но всегда есть возможность не стать игрушкой в их руках, даже если ты меньше и слабее. Когда страна оказывается перед лицом серьезных угроз, ее лидер должен уметь просчитывать каждый шаг, а не играть в политику, срывая аплодисменты. Вспомним "военную романтику" первой пары месяцев после нападения России, когда украинские политики стали настоящими звездами в Европе. И вспомним первые дни Второй карабахской войны, когда западный мир бился в истерике и клеймил Баку, обвиняя в "агрессии". До сих пор большинство стран Европы стараются изображать какой-то необъяснимый "нейтралитет", дистанцируясь от темы победы Азербайджана и выдающейся роли в этой победе Президента Ильхама Алиева. Об этом можно было судить по тому, кто принял, а кто не принял приглашение присутствовать на недавнем военном параде по случаю юбилея Победы. Но и без этих дипломатов парад прошел успешно. И мы прекрасно знаем, что Победа Азербайджана, пусть и без официальных заявлений, уже принята всем миром. Важнее для Президента Азербайджана всегда было то, что скажет его народ, а не мнение тех, для кого наш регион лишь поле для политических игрищ.

Украина, к сожалению, стала полем для игрищ западной политики и полигоном, на котором Россия получила возможность отработать методы противостояния с Западом. И, надо признать, последняя преуспела.

Главным фактором трагедии Украины стало отсутствие истинного лидера. Если судьбу страны, ставшей жертвой агрессии, решают посторонние, а ее лишь ставят в известность, значит, проблема лидерства очень глубока. И это при том, что факт оккупации украинских территорий был признан всеми, а страна три года получает миллиарды на оборону. Ничего из этого не было у Азербайджана. Но у Азербайджана было самое главное - ЛИДЕР. Сильный, харизматичный, стратегически мыслящий, ставящий интересы своей страны и народа превыше всего.

Проблема лидерства в наше время стоит очень остро. Мы уже не удивляемся, слыша глупые заявления или читая о безумных решениях политиков каких-то стран. Президент Ильхам Алиев - один из очень редких политиков, лидерство которого признают даже недруги Азербайджана. Какие бы эмоции Азербайджан не вызывал у них, личность и авторитет Президента заставляют их подтягиваться и не пересекать нашего личного пространства. Как бы ни была мала страна, она сильна, когда у нее есть настоящий Лидер.

Киев, задумав последовать примеру Баку и освободить свои земли военным путем, изучил опыт 44-дневной войны, но упустил самое главное - то, как Азербайджан пришел к этой войне. А именно это стало основой Победы.

Президент Ильхам Алиев принял решение об освобождении территорий не на эмоциях, не под влиянием сиюминутных обстоятельств, не под чьи-то нашептывания и обещания. Это был выверенный шаг, ставший результатом работы, начавшейся практически сразу после подписания Бишкекского протокола. Азербайджан шел к осуществлению этой задачи без спешки, шаг за шагом. Он готовился сам, а не тратил время на поиски сильных союзников. Он никогда ни на кого не рассчитывал, ни от кого ничего не ждал и никого не слушал.

Мы были правы, но миру не было до этого дела. Международное право забывалось, когда речь заходила о карабахском конфликте. Это не заставило опустить руки. Президент Ильхам Алиев вел целенаправленную, прагматичную, принципиальную и решительную политику, что в существовавших реалиях было очень непросто. Не делая резких движений и эмоциональных шагов, он спокойно вел страну к восстановлению суверенитета и достоинства. Азербайджан не просто наращивал экономику и покупал современное вооружение, а стал всем нужен. Благодаря виртуозной дипломатии и дальновидным решениям своего лидера, страна оказалась в эпицентре международных проектов. Она уже не была для развитого мира просто какой-то постсоветской республикой, она стала нужной и интересной, а ее голос стал слышнее.

К восстановлению своей целостности Азербайджан готовился без лишнего шума. Первой разведкой боем стали апрельские бои. Но этот шаг был сделан тогда, когда Лидер решил, что для этого уже набрана сила. Азербайджан никогда не бряцал попросту оружием, не вставал в грозные позы, чтобы напугать противника. Всему свое время. Нужно уметь ждать.

В первые двадцать лет после первой войны покровительствующие Армении круги пытались склонить Баку к отказу от территорий и закрепить статус-кво официально. Когда стало ясно, что такую глыбу, как Ильхам Алиев, не обойти, "мирный процесс" начал терять обороты. Посредники потеряли к нему интерес, так как целью переговоров было не возвращение оккупированных территорий, а склонение Баку к капитуляции. После апрельских боев Президент Ильхам Алиев продолжил наращивать дипломатическое давление на агрессора на международном уровне, а гениальный ход с Южным газовым коридором вообще обездвижил оккупанта и его союзников.

Неправы те, кто говорят, что Украина воюет с целой Россией, а мы, мол, воевали с маленькой Арменией. Азербайджан воевал ни с "какой-то там" Арменией, а с объединенным фронтом проармянских сил, влиятельным лобби, взявшим в руки мировые столицы, с державами, заинтересованными в увековечивании статус-кво. Никому не была выгодна победа Азербайджана. И то, что нам не помешали ее одержать, это заслуга, опять же, Ильхама Алиева, который сумел обеспечить нужный фон, нейтрализовав имевшиеся угрозы извне и обеспечив дипломатические тылы. Давайте посмотрим, кто открыто поддерживал нас в этой войне. Азербайджанский лидер не искал союзников среди могучих держав, он, как всегда, все правильно рассчитал. Пусть кто-нибудь попробует аргументированно возразить, а мы послушаем.

Никто не ожидал, что Азербайджану позволят положить конец карабахскому конфликту, что ему позволят победить. Многие до сих пор не понимают, как это могло произойти. А мы вот понимаем и всегда знали ответ на этот вопрос. Азербайджан вступил в войну тогда, когда был к ней готов, когда уже мог рассчитывать на свои силы, когда обеспечил дипломатический тыл и смог добиться определенных гарантий невмешательства. Все было готово к этому акту торжества справедливости. Единственное, на что он никогда не рассчитывал, это на помощь со стороны. Политическая поддержка наших союзников была очень важна, но воевал Азербайджан сам, а вооружение, наводившее ужас на врага, не дарилось, а приобреталось на средства из госбюджета.

Президент Азербайджана показал себя истинным Верховным главнокомандующим, истинным стратегом, истинным Лидером, думающим о каждой человеческой жизни. Каждая боевая задача тщательно планировалась с расчетом на минимальные потери. Военные специалисты до сих пор с восхищением говорят об операциях Азербайджанской армии. Все признают, что Азербайджан мог победить и за пару недель, но Президент, как всегда, не торопился. 44-дневная война не была хаотичной, она велась организованно, без самодеятельности и в условиях жесткого единоначалия. Она велась в условиях полного единения народа со своим Лидером. Освободительная война, в отличие от захватнической, всегда объединяет общество и власти в едином порыве. В Украине этого почему-то не произошло. И вряд ли в этом виноват народ.

Война сегодня или завтра закончится. Украину ждет трудный мир. Мы от души желаем украинскому народу пережить его без потери веры в справедливость. Это будет тяжело, но возможно, чему свидетельством тридцатилетний опыт Азербайджана. Украинцам нечего стыдиться - они героически сражались, защищая честь и достоинство своей земли. Украина - большая и богатая страна, у нее много союзников и ей будет не так сложно подняться на ноги, как было трудно нам.