Самолет United Airlines столкнулся с метеозондом

Пасаажирский самолет Boeing 737 Max американской авиакомпании United Airlines 16 октября совершил экстренную посадку в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) из-за столкновения с метеорологическим зондом на высоте 11 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По ее информации, компания WindBorne Systems, запустившая метеозонд из города Спокан (штат Вашингтон), признала, что периодически теряла над ним контроль, что и могло привести к инциденту.

Как отметило издание, зонд разбил лобовое стекло воздушного судна, в результате чего кабину пилота засыпало осколками. После этого экипажу пришлось совершить экстренную посадку. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Дубае разбился индийский истребитель.