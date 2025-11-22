Трамвай сбил двоих пешеходов в Москве

В Москве трамвай сбил двоих пешеходов, переходивших пути в неположенном месте. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Один погиб на месте, второй госпитализирован.

