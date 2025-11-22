https://news.day.az/world/1797239.html Трамвай сбил двоих пешеходов в Москве - ВИДЕО В Москве трамвай сбил двоих пешеходов, переходивших пути в неположенном месте. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Один погиб на месте, второй госпитализирован. Представляем вашему вниманию данное видео:
Трамвай сбил двоих пешеходов в Москве - ВИДЕО
В Москве трамвай сбил двоих пешеходов, переходивших пути в неположенном месте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Один погиб на месте, второй госпитализирован.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре