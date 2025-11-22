От сырья к технологиям: трансформация, сделавшая Азербайджан лидером региона

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Азербайджан входит в 2025 год как страна, сумевшая совершить экономическую трансформацию, которую еще десять лет назад считали почти невозможной для государства с выраженной ресурсной моделью. Именно в этот период становится очевидно: экономика страны перестает зависеть от волатильности углеводородных рынков и формирует собственную индустриально-технологическую платформу, способную диктовать условия в регионе. Причем это не эффект удачного конъюнктурного цикла и не игра статистики - это результат последовательной, многоплановой перестройки производства, инвестиций, экспортной политики и внутреннего спроса. Современный Азербайджан - это экономика, которая уже не просто реагирует на мировые процессы, а начинает влиять на них.

Одним из наиболее символичных эпизодов этого нового курса стало недавнее открытие в Хокмали высокотехнологичного фармацевтического комплекса Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. Когда глава государства вводил предприятие в эксплуатацию, стало окончательно ясно: национальная промышленность выходит на уровень, где производство перестает быть "локализацией" в классическом смысле и превращается в платформу для формирования высокотехнологичных отраслей. Завод, построенный полностью на частный капитал стоимостью 74 миллиона манатов, оснащен оборудованием из Германии, Швейцарии и Италии, работает по стандартам международной фарм-индустрии и способен выпускать около 800 миллионов единиц продукции в год - от антибиотиков и гепатологических препаратов до кардиологии, диабетологии и гастроэнтерологии. Здесь впервые в стране создан полный производственный цикл - от сырья до готовой таблетки и капсулы. Это означает, что Азербайджан перестает быть только рынком для импорта лекарств и начинает становиться их экспортером.

Важно даже не то, что на предприятии создано 120 квалифицированных рабочих мест и обеспечено частично автономное энергоснабжение благодаря 710 солнечным панелям, покрывающим до 40% потребления. Главное - этот завод задает новую логику: страна движется от потребления технологий к их созданию, от импорта готовой продукции к экспорту собственной, от зависимости к самостоятельности. Фармацевтика - одна из самых консервативных и высокобарьерных отраслей мировой экономики - становится частью национальной индустриальной стратегии. Это не локальный проект, а элемент более широкого процесса.

И в этой новой индустриальной карте, которую страна выстраивает, открытие предприятия Scandens Pharmaceutical Industries стало настоящей точкой без возврата. И это не "импортозамещение" в советском смысле, а полноценное создание экспортного продукта. Уже на горизонте ближайших лет запланированы поставки на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и в ряд стран Восточной Европы. На предприятии действует собственная энергосистема на солнечных панелях, покрывающих около сорока процентов потребления, что одновременно снижает расходы и делает производство экологически устойчивым. Здесь же запускаются программы подготовки фармацевтов и технологов совместно с азербайджанским и венгерским университетами - то, чего никогда не было в национальной фармотрасли.

Но дело даже не в самом заводе, а в логике, которую он демонстрирует. Азербайджан создает отрасли, которых раньше просто не существовало. Не модернизирует советское наследие, а строит новые сегменты промышленности - с нуля, на частные инвестиции, под экспорт. Это и есть главный показатель того, что экономическая модель перестроилась.

Азербайджан 2025 года - это страна, которая окончательно выходит из рамок прежних стереотипов о "нефтяной экономике" и начинает формировать собственную индустриальную логику развития. То, что еще пять-семь лет назад выглядело как стратегическая цель, сегодня становится новой нормой. И самое любопытное - переход к экономике нового типа не сопровождался революциями или рывками на грани истерики. Он шел ровно, методично, год за годом, пока в 2024-2025 не сложилась точка, от которой уже можно говорить о качественном изменении экономической модели.

Начнем с самого очевидного. Номинальный объем экономики страны к концу 2024 года приблизился к отметке свыше 74 миллиардов долларов. Это почти трехкратное преимущество над Арменией и уверенное превосходство над Грузией. Но важнее другое: за 2024 год рост экономики составил около четырех процентов, при этом ненефтегазовой сектор прибавил свыше шести. То есть драйвером экономики впервые в истории независимости стал не нефтегаз, а производство, транспорт, логистика, строительство, сельское хозяйство, цифровые сервисы. Экономика страны растет быстрее там, где десятилетиями была слабее всего - в реальном секторе.

Промышленность перестает ассоциироваться исключительно с химией и нефтепереработкой. Сумгайыт, Балаханы, Гарадаг, Пираллахи, абшеронские промышленные зоны - это уже не промплощадки, а технопарки полного цикла. Там производят электронику, оптические приборы, кабельную продукцию, композитные материалы, строительные блоки, медицинские расходники, оборудование для энергетики, элементы цифровой инфраструктуры. В некоторых отраслях рост производства за 2024 год составил двузначные проценты: по электронике - почти двукратный, в деревообработке и строительных материалах - выше пятидесяти процентов, в фармацевтике - беспрецедентный скачок, которого в Южном Кавказе никто не демонстрировал никогда.

Следующий ключевой блок - логистика. После 2022 года глобальные маршруты начали смещаться, и Азербайджан оказался в центре новой геоэкономической конфигурации. Бакинский порт, Алятская свободная экономическая зона, коридоры Восток-Запад и Север-Юг - все это превратилось в систему, которая перераспределяет потоки между Каспием, Центральной Азией, Турцией и Европой. Объем контейнерного транзита вырос настолько, что потребовал расширения причалов, дополнительных складских мощностей и увеличения пропускной способности железнодорожных участков. И если раньше страна была транзитером, то теперь она становится управленцем этих маршрутов. А тот, кто контролирует логистику региона, всегда контролирует экономическую динамику региона.

Кроме того, растет спрос на местную продукцию, потому что ее качество выросло, ассортимент стал шире. На продовольственном рынке увеличилась доля собственных переработанных продуктов - мясная продукция, молочная линия, кондитерка, маслоэкстракция, овощные переработанные линии. Агросектор дает ежегодный прирост более трех процентов, а в отдельных подотраслях - значительно выше, что особенно заметно в экспорте фруктов, овощей, бахчевых и винодельческой продукции. И это не сельхозсырье, а именно переработка.

При этом государственные финансы устойчивы: бюджет наполняется не только за счет экспорта углеводородов, но и благодаря тому, что ненефтегазовые доходы растут год от года. Низкий государственный долг, профицит по внешней торговле, стабильная банковская система, усиление налоговой дисциплины и цифровизация фискального контроля - все это создает тот фундамент, который позволяет инвестировать в инфраструктуру, промышленность, социальные проекты без риска перегрева или долговой ловушки.

Контраст с соседями здесь особенно резкий. В то время как Армения балансирует на перегруженной модели потребления и внешних трансфертов, а Грузия испытывает структурную зависимость от туризма и переоцененного сектора услуг, Азербайджан предлагает региону новый тип экономики: производство + экспорт + логистика + технологическое развитие. То, что делают страны, претендующие на лидерство - а не на роль догоняющих.

Именно это объясняет, почему Азербайджан в 2025 году воспринимается уже не как страна-поставщик сырья, а как центр экономического притяжения. Притока капитала становится больше, потому что инвесторам нужна предсказуемость. Бизнес идет туда, где видит правила, стабильность и перспективу. И Баку именно это демонстрирует: не амбиции на бумаге, а последовательность в деле.

Именно поэтому сегодня мы видим страну, которая не просто растет - она меняет структуру своей экономики. Отказалась от зависимости, создала промышленную базу, укрепила логистику, усилила бюджет, развила частный сектор и начала создавать отрасли, которых не было в регионе. Это и есть региональное экономическое лидерство - не провозглашенное, а доказанное практикой.

Вот на этом этапе становится особенно важно зафиксировать одну ключевую вещь: Азербайджан не просто "растет" - он меняет саму природу своего экономического развития. То, что мы наблюдаем сегодня, - это формирование новой экономической экосистемы, где индустрия, логистика, сельское хозяйство, финансы и человеческий капитал работают не изолированно, а как взаимосвязанные элементы одной архитектуры. И именно эта взаимосвязанность делает текущее развитие необратимым.

Производственный сектор выступает фундаментом, но над ним уже выстроены целые этажи новой экономической структуры. Финансовая система прошла стадию глубокого оздоровления: капитал банков стабилен, обязательства подконтрольны, доля проблемных кредитов сведена к историческому минимуму, а электронные налоговые механизмы сделали большую часть теневого сектора бессмысленной. Именно поэтому государственный бюджет в 2024 и начале 2025 годов показал рост ненефтяных доходов - то, чего многие страны нашего масштаба добиваются десятилетиями.

Денежно-кредитная политика остается осторожной: инфляция в 2024 году удерживалась в коридоре около 3 процентов, что для региона выглядит почти фантастикой, особенно на фоне скачков цен в странах вокруг. Валютная стабильность создает горизонт предсказуемости - а без него невозможно ни производство, ни иностранные инвестиции, ни долгосрочные проекты.

Строительный сектор тоже стал частью новой модели роста. Увеличение объемов внутреннего производства цемента, гипсокартона, теплоизоляции, металлических конструкций и стеклопакетов позволило не только насытить рынок, но и стать экспортером материалов, которые раньше приходилось ввозить. Это автоматически удешевило строительство, сделало инфраструктурные проекты более быстрыми и менее зависимыми от внешних цепочек поставок. В 2024-2025 годах на территории страны завершены, начаты или находятся в стадии активной реализации десятки крупных автодорожных, железнодорожных, поселковых и энергетических объектов. И это не "проекты ради проектов" - а расширение пропускной способности транспортных коридоров, индустриальных парков, жилых массивов, туристических зон, энергетических линий.

Транспортный сектор, в свою очередь, стал одной из ключевых точек роста. Объемы грузоперевозок через Каспий выросли настолько, что суда Каспийского морского пароходства работают в режиме почти непрерывного цикла. Новые сухогрузы, танкеры и контейнеровозы, построенные в Бакинском судостроительном заводе, вывели флот на принципиально иной уровень. Бакинский международный морской порт расширяет мощности, Алят развивается как логистический узел, железные дороги модернизируются, а пропускная способность участков на западном направлении увеличивается, чтобы соответствовать спросу со стороны Турции и Центральной Азии.

И главное - страна превращается в место, где сходятся интересы разных регионов: Восток использует Азербайджан как выход к Средиземному морю, Запад - как путь в Азию, Центральная Азия - как доступ к Турции, а Россия - как альтернативный маршрут к Южным рынкам. Пока другие страны региона спорят о коридорах, Азербайджан их строит. И это сразу переводит экономику из разряда "региональная" в разряд "регионально-определяющая".

Сельское хозяйство тоже изменилось. Оно перестало быть источником сезонных колебаний и стало источником стабильного прироста. Рост более 3 процентов - это только общая рамка. Внутри сектора происходят более глубокие трансформации: расширяется площадь интенсивных садов, модернизируются тепличные комплексы, улучшается племенная база, развиваются перерабатывающие мощности. Экспорт фруктов, овощей, вина, мяса и переработанных продуктов растет, а география поставок выходит за пределы традиционных рынков. Именно переработка стала тем элементом, который превращает сельское хозяйство в промышленность, снимая зависимость от сезонной волатильности.

В этой новой экономической структуре начинает играть роль то, что обычно недооценивают - кадровый потенциал. В Азербайджане создаются центры подготовки инженеров, техников, технологов, специалистов по фармацевтике, энергетике, IT. То, что раньше приходилось "ввозить", теперь формируется внутри страны. Совместные образовательные программы, индустриальные стажировки, модернизированные лаборатории - это долгий цикл, но именно он обеспечивает будущую устойчивость.

Все эти процессы в совокупности дают эффект, который нельзя обеспечить ни одним отдельным проектом, ни одной отраслью, ни одним сектором.

Экономика стала системной.

Диверсификация перестала быть лозунгом - и стала экономической реальностью.

Государство перестало зависеть от мировых цен на нефть - и стало зависеть от собственного промышленного потенциала.

Энергетическая сверхприбыль превратилась в инструмент модернизации - а не в самоцель.

И вот здесь появляется главное: Азербайджан не просто "лидер" по объему ВВП или темпам роста. Он стал региональным экономическим организатором. Страной, которая задает ритм, формирует маршруты, обеспечивает стабильность и создает индустриальные стандарты. Страной, которая перестала реагировать на внешние вызовы и начала навязывать собственные правила игры.

И это - самое важное достижение периода 2024-2025 годов.

Промышленность выросла. Ненефтяной сектор стал локомотивом. Налоговая система оцифрована. Бюджет диверсифицирован. Логистика укреплена. Сельское хозяйство модернизировано. Инвестиции стали частными. Экспорт стал многопрофильным. А стратегия - долгосрочной.

Это и есть новый Азербайджан: страна, которая больше не зависит от своего прошлого, потому что сама формирует свое будущее.