https://news.day.az/society/1797253.html Последние кадры с места сильного пожара в жилом здании в Ясамале - ВИДЕО В соцсетях появились новые кадры с места пожара, произошедшем накануне в многоэтажном жилом доме в Ясамале. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", на видео запечатлено состояние стоматологической клиники Loft Dent, указанной как место, где вспыхнул пожар.
Последние кадры с места сильного пожара в жилом здании в Ясамале - ВИДЕО
В соцсетях появились новые кадры с места пожара, произошедшем накануне в многоэтажном жилом доме в Ясамале.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", на видео запечатлено состояние стоматологической клиники Loft Dent, указанной как место, где вспыхнул пожар.
На кадрах видно, что в клинике сгорело несколько помещений, а оборудование пришло в полную негодность.
Ранее мы сообщали, что в Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку. В результате пожара погибли три человека, их личности установлены. В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре