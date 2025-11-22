Последние кадры с места сильного пожара в жилом здании в Ясамале

В соцсетях появились новые кадры с места пожара, произошедшем накануне в многоэтажном жилом доме в Ясамале.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", на видео запечатлено состояние стоматологической клиники Loft Dent, указанной как место, где вспыхнул пожар.

На кадрах видно, что в клинике сгорело несколько помещений, а оборудование пришло в полную негодность.

Ранее мы сообщали, что в Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку. В результате пожара погибли три человека, их личности установлены. В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело.