Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yanvarın 11-də ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bildirilir ki, hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-100 metrədək məhdudlaşacağı ehtimalı var.
