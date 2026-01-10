Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.

Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yanvarın 11-də ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.

Bildirilir ki, hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-100 metrədək məhdudlaşacağı ehtimalı var.