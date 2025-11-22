Франция увеличила закупку азербайджанской нефти более чем втрое

В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал во Францию 281,1 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 143,1 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель превышает аналогичный период 2024 года на 86 млн долларов, или в 2,5 раза, а по объёму - на 191,4 тыс. тонн, или в 3,1 раза.

За указанный период Франция заняла 12-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольшие объёмы нефти.

Отметим, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан экспортировал почти 20,8 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а стоимость этого экспорта превысила 10,9 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года данный показатель в стоимостном выражении снизился на 1,9 млрд долларов (15%), тогда как в физическом объёме вырос на 182,6 тыс. тонн (0,9%).

Ранее мы сообщали, что Италия увеличила закупки нефти у Азербайджана.