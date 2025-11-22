https://news.day.az/society/1797251.html Самира Эфенди дала максимальный бал в финале Silk Way Star участнику из Армении - ВИДЕО Во время гранд-финала первого азиатского вокального проекта Silk Way Star в Астане член жюри из Азербайджана, певица Самира Эфенди присудила участнику из Армении максимальные 12 баллов, передает Day.Az. "Пусть во всем мире царит дружба, я присуждаю тебе максимальный балл, 12!", - сказала она.
После этого армянский участник Саро Геворгян обошел всю сцену и обнял Самиру Эфенди. Артисты обменялись еще доброжелательными словами, продемонстрировав атмосферу уважения и поддержки.
