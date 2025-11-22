https://news.day.az/society/1797256.html Стало известно о пострадавших в результате пожара в молодежном городке в Бинагади Сегодня около 18:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром в жилом здании, расположенном в поселке Мехтиабад Абшеронского района. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Milli.Az в TƏBİB. На указанный адрес была направлена бригада скорой медицинской помощи.
Стало известно о пострадавших в результате пожара в молодежном городке в Бинагади
Бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте трем пострадавшим, у которых было диагностировано отравление дымом.
Ранее мы сообщали, что пожар произошел в молодежном городке в Бинагади.
