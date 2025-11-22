https://news.day.az/world/1797242.html В этой стране предотвращают аварии с помощью дронов В Атырауской области Казахстана сотрудники патрульной полиции усилили контроль за безопасностью на автомобильных трассах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Казахстана, для мониторинга дорожной обстановки и выявления животных, выходящих на проезжую часть, полицейские активно применяют дроны.
В этой стране предотвращают аварии с помощью дронов
В Атырауской области Казахстана сотрудники патрульной полиции усилили контроль за безопасностью на автомобильных трассах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Казахстана, для мониторинга дорожной обстановки и выявления животных, выходящих на проезжую часть, полицейские активно применяют дроны.
Воздушное наблюдение позволяет оперативно фиксировать опасные ситуации и предотвращать аварии.
Параллельно сотрудники полиции используют комплекс иных мер: скрытое патрулирование, контроль скоростного режима, проверки грузового и пассажирского транспорта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре