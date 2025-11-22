В этой стране предотвращают аварии с помощью дронов

В Атырауской области Казахстана сотрудники патрульной полиции усилили контроль за безопасностью на автомобильных трассах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Казахстана, для мониторинга дорожной обстановки и выявления животных, выходящих на проезжую часть, полицейские активно применяют дроны.

Воздушное наблюдение позволяет оперативно фиксировать опасные ситуации и предотвращать аварии.

Параллельно сотрудники полиции используют комплекс иных мер: скрытое патрулирование, контроль скоростного режима, проверки грузового и пассажирского транспорта.