https://news.day.az/world/1797242.html

В этой стране предотвращают аварии с помощью дронов

В Атырауской области Казахстана сотрудники патрульной полиции усилили контроль за безопасностью на автомобильных трассах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Казахстана, для мониторинга дорожной обстановки и выявления животных, выходящих на проезжую часть, полицейские активно применяют дроны.