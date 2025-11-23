Макрон призвал «пересмотреть» мирный план Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирный план американского лидера Дональда Трампа является хорошей основой для работы, однако его нужно "пересмотреть". Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности. Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами", - сказал Макрон.

По его словам, многие вещи, указанные в плане Трампа, касаются в первую очередь европейцев. Речь идет о замороженных активах России и евроинтеграции Украины, уточнил президент Франции. Макрон подчеркнул, что некоторые вещи "не могут быть просто американским предложением" и требуют более широких консультаций.