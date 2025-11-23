Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса Ф-1

Сегодня, 23 ноября, состоялась гонка 22-го этапа Формулы-1 сезона-2025 - Гран-при Лас-Вегаса. Победу одержал Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Второе место занял Ландо Норрис ("Макларен"). Третья строчка у Джорджа Расселла ("Мерседес"), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Ферстаппен вышел в лидеры уже на старте гонки, после того как Норрис допустил ошибку в первом повороте и его машину вынесло на внешний радиус. В этот же момент британец пропустил и Расселла, однако сумел пройти его обратно после единственной волны пит-стопов.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 25 очков.

2. Ландо Норрис ("Макларен") +20.741.

3. Джордж Расселл ("Мерседес") +23.546.

4. Оскар Пиастри ("Макларен") +27.650.

5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +30.488.

6. Шарль Леклер ("Феррари") +30.678.

7. Карлос Сайнс ("Уильямс") +34.924.

8. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +45.257.

9. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +51.134.

10. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +59.369.

11. Эстебан Окон ("Хаас") +1:00.635.

12. Оливер Берман ("Хаас") +1:10.549.

13. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1:25.308.

14. Юки Цунода ("Ред Булл") +1:26.974.

15. Пьер Гасли ("Альпин") +1:31.702.

16. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1 круг.

17. Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг.

18. Алекс Албон ("Уильямс") - сошёл (36-й круг).

19. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") - сошёл (3-й круг).

20. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - сошёл (1-й круг).