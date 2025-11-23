Сменился командующий Сухопутными войсками Ирана

Сменился командующий Сухопутными войсками Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mehr, новым командующим Сухопутными войсками Ирана назначен Али Джаханшахи.

Ранее этот пост занимал генерал-майор Киюмарс Хейдари.