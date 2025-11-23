https://news.day.az/world/1797288.html Сменился командующий Сухопутными войсками Ирана Сменился командующий Сухопутными войсками Ирана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mehr, новым командующим Сухопутными войсками Ирана назначен Али Джаханшахи. Ранее этот пост занимал генерал-майор Киюмарс Хейдари.
Сменился командующий Сухопутными войсками Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mehr, новым командующим Сухопутными войсками Ирана назначен Али Джаханшахи.
Ранее этот пост занимал генерал-майор Киюмарс Хейдари.
