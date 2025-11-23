Соперник "Карабаха" в ЛЧ обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги

"Айнтрахт" на выезде победил "Кельн" в матче 11-го тура чемпионата Германии - 4:3, передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

У гостей дубль оформил Джонатан Буркардт, еще по голу забили Махмуд Дауд и Артур Теат. У хозяев отличились Якуб Каминьски, Мариус Бюльтер и Лука Вальдшмидт.

"Айнтрахт" набрал 20 очков и занимает шестое место в таблице Бундеслиги. "Кельн" с 14 очками - на девятой строчке.

Напомним, что в рамках матча 7-го тура общего этапа ЛЧ, который состоится 21 января следующего года, "Карабах" примет "Айнтрахт".

Ранее мы сообщали, что "Ливерпуль" у себя дома разгромно уступил аутсайдеру АПЛ.