В Кыргызстане задержали 10 человек в связи с подготовкой беспорядков

МВД Кыргызстана пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в парламент страны, задержано десять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

По ее данным, в состав группы входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.

"Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы", - отметили в пресс-службе.

При обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере $150 тыс., документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства. Десяти задержанным предъявлены обвинения по статье приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами. Фигуранты водворены в ИВС.

Досрочные выборы депутатов в однопалатный парламент Киргизии назначены на 30 ноября 2025 года.