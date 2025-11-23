Стало известно, сколько инвестиций направлено на операции с недвижимостью в Азербайджане

В Азербайджане в январе-октябре текущего года из инвестиций в основной капитал на операции с недвижимостью было направлено 7 миллионов манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, этот показатель на 4,2 миллиона манатов, или в 2,5 раза, превысил аналогичный показатель за январь-октябрь 2024 года, когда на операции с недвижимостью было направлено 2,8 миллиона манатов.

Отметим, что в январе-октябре 2025 года за счет всех источников финансирования в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы страны было инвестировано 14,83 миллиарда манатов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 8,8%, тогда как в ненефтегазовый сектор - увеличился на 6%.

Из общего объема инвестиций 7,5 миллиарда манатов (50,6%) пришлось на производственные отрасли, 4,863 миллиарда манатов (32,8%) - на сферу услуг и 2,467 миллиарда манатов (16,6%) - на строительство жилых зданий.