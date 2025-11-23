https://news.day.az/world/1797276.html Сильное наводнение в Таиланде - ВИДЕО Сильнейшие дожди обрушились на провинцию Сонгкхла Таиланда, вызвав серию наводнений. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ожидается очень серьезный ущерб, так как дожди в регионе продолжаются. Представляем вашему вниманию данное:
Сильное наводнение в Таиланде - ВИДЕО
Сильнейшие дожди обрушились на провинцию Сонгкхла Таиланда, вызвав серию наводнений.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ожидается очень серьезный ущерб, так как дожди в регионе продолжаются.
Представляем вашему вниманию данное:
