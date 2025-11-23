Сильное наводнение в Таиланде

Сильнейшие дожди обрушились на провинцию Сонгкхла Таиланда, вызвав серию наводнений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ожидается очень серьезный ущерб, так как дожди в регионе продолжаются.

