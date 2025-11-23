Обрушение пола в жилом доме в Гёранбое, есть пострадавшие

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение об обрушении в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Джафара Джаббарлы в городе Гёранбой.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Аранского регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что в пятиэтажном жилом доме, в котором 60 квартир и 6 подъездов, на первом этаже второго подъезда обрушились пол и межкомнатные перегородки в двух квартирах.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома, на территории были приняты соответствующие меры безопасности.

В результате обрушения 4 человека получили легкие травмы.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.