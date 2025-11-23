Экономика Японии сжалась из-за тарифного удара Трампа

В III квартале 2025 года экономика Японии сжалась на 1,8 процента. Об этом сообщило Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причинами такой динамики стали пошлины на японский экспорт, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также резкое падение частных инвестиций в жилье. Оказалось, что с июля по сентябрь поставки на внешний рынок упали на 4,5 процента в годовом выражении. Импорт же в III квартале снизился на 0,1 процента.

Инвестиции в жилье сократились на 9,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении снижение оценивается в 32,5 процента.

Как отметило агентство, тарифы наносят серьезный удар по экспортно-зависимой экономике Японии, хотя многие ее автопроизводители уже поспешили перенести производство за границу, чтобы избежать воздействия пошлин и других мер торгового контроля.

В свою очередь, премьер-министр Санаэ Такаити, вступившая в должность в октябре, пообещала оживить экономику в том числе за счет наращивания государственных расходов. Это может осложнить усилия Центрального банка по сдерживанию инфляции.