Автор: Ибрагим Алиев

В последнее время, как мне кажется, нет ничего интереснее, чем наблюдать за агониями и конвульсиями, в которых находится Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA). Тот самый, который раз за разом все пытается и пытается хоть как-то повлиять на американскую политику, несмотря на то, что во главе Белого дома уже стоит не активист, как это было с Джо Байденом, а реальный политик, для которого важна, в первую очередь, Америка.

ANCA и представители Демпартии США потеряли свое влияние с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Столько пакости, сколько было сделано демократами наподобие скандальных Адама Шифа, Боба Менендеса и других, побудило американцев обратиться за помощью к Республиканской партии. Республиканцы, в свою очередь, считали, что страна находится в плачевном состоянии и предлагали, как все исправить. А народ был солидарен идеями, избрал Трампа на второй срок. Байден и его шайка вылетают, начинается "чистка болота", USAID, тратящий миллиарды на идиотские инициативы, закрывается, Америка ставится вперед всего списка.

Параллельно с этим, Азербайджан добивается больших дипломатических и геополитических успехов, укрепляет отношения с Вашингтоном, что сильно ударило по репутации и авторитету ANCA. В общем, получилось так что "союзнички" в лице армянского лобби и продажных конгрессменов и сенаторов-демократов остались в ауте.

Тем не менее, продолжаются абсолютно бессмысленные попытки ANCA хоть как-то повлиять на ситуацию, используя одни и те же уже неработающие рычаги.

Двадцать семь сенаторов США во главе с Эдом Марки (демократ) и Шелдоном Уайтхаусом (демократ) направили письмо госсекретарю Марко Рубио, призывая администрацию Трампа потребовать "немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных и политических лидеров, удерживаемых Азербайджаном", с гордостью сообщает армянская лоббистская организация.

В письме содержится призыв к администрации Трампа "потребовать доступа международных наблюдателей на фиктивные судебные процессы в Баку и ввести "глобальные санкции Магнитского" в отношении азербайджанских чиновников, ответственных за нарушения прав человека".

Комментируя публикацию этого одиозного письма, поддержанного ANCA, глава вашингтонского офиса комитета Арам Амбарян отметил:

"Тот факт, что двадцать семь сенаторов-демократов, более половины состава Сената, включая лидера сенатского большинства Чака Шумера (еще один демократ - ред.), подписали это письмо с требованием немедленного освобождения армянских заложников, удерживаемых Азербайджаном, выводит армянский вопрос на первое место во внешней политике США, значительно повышая его значимость для Республиканской партии и администрации Трампа-Вэнса".

Гордиться тут, правда, нечем. Сейчас поясню, почему.

Во-первых, с чего вы взяли, что поддержание какого-то проплаченного вами документа демократами, воюющими с Трампом-республиканцем, значительно повышает значимость этой бумажки? Поверьте, по мнению Трампа, это письмо просто нужно спустить в унитаз. Его, особенно на фоне сражений по файлам Эпштейна, далеко не волнует, что за значимость демократы придают тому или иному вопросу. Его волнует Америка, чем он успешно и занимается.

Во-вторых, Чак Шумер, Эд Марки, Шелдон Уайтхаус далеко не те, на чей "авторитет" можно положиться, чтобы решать вопросы.

Шумер, к примеру, человек, который столько лет изображал из себя "хранителя демократии", что давно потерял связь с реальностью. Именно он был одной из ключевых фигур, подорвавших доверие к Сенату из-за своих интриг, двойных стандартов и открытой политической торговли. Внутри США его воспринимают как человека, который готов подписать что угодно, лишь бы не потерять собственное влияние. Даже в Демпартии его уже давно считают токсичным, но продолжают терпеть, потому что заменить его некем.

Марки - фигура ещё более показательная. Политик, который десятилетиями строил карьеру на громких заявлениях, а на деле известен только тем, что вечно вписывается в любые "модные" темы, надеясь поймать хайп. Его репутация - это смесь популизма, безграмотных инициатив и пустых обещаний. Скандалы вокруг него всплывали не раз, начиная от историй с финансированием и заканчивая откровенной демагогией в вопросах энергетики и геополитики. Он попросту не воспринимается как серьёзный политик. Прекрасный выбор для ANCA. "Идеальный" сенатор, который подписывает любые бумажки.

Уайтхаус - отдельная история. В обществе его давно знают как сенатора, который из каждого процесса пытается сделать "глобальную конспирологию". Он заигрался в роль борца с "тёмными деньгами" до такой степени, что сам попал под обвинения в конфликте интересов и сокрытии финансовых данных. Скандалы вокруг его семьи и связей находятся в открытом доступе. Его обвиняли в том, что он использует политические инструменты в интересах организаций, связанных с его окружением.

И эти люди должны быть аргументом для Трампа в вопросе против Азербайджана? П-ф-ф-ф. ANCA прекрасно понимает, что серьёзные фигуры их бумажки подписывать не станут.

Поэтому гордиться абсолютно не нужно. Устроили цирк и говорят о каком-то прорыве.

Что касается выдвинутых против нашей страны обвинениях, отмечу, что военнопленных здесь нет. Их давно вернули по итогам 44-дневной войны. Суд проводится над лицами, которые совершали преступления на освобожденных территориях, участвовали в диверсиях, терактах, политическом саботаже и вооружённом сопротивлении против суверенитета Азербайджана. Эти фигуры - нарушители закона, которые прекрасно понимали последствия своих действий и сознательно шли на то, на что они шли. Поэтому они получат по заслугам по итогам справедливого суда, процесс которого можно открыто наблюдать. Это внутреннее дело Азербайджана и никто, никогда, с чьей-либо поддержкой не окажет влияние на нашу страну.

Итого, абсолютно очевидно, ныне у ANCA не осталось никакого влияния или рычагов. Все, что может организация, - это размахивать письмами, которые ни для Вашингтона, ни тем более для Трампа не имеют никакого веса. Перестаньте позориться и помолчите. Может тогда не будете выглядеть настолько жалко.