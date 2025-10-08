Автор: Ибрагим Алиев

Спустя всего несколько недель после того, как директор ФБР Каш Патель назвал коррумпированного сенатора Адама Шиффа "шутом" и "мошенником" во время слушаний в судебном комитете Сената, демократ из Калифорнии вновь подвергся аналогичной критике, но теперь со стороны генерального прокурора Пэм Бонди.

Острая перепалка между Шиффом и Бонди показала, насколько наколенными являются отношения администрации Дональда Трампа с законодателем-мошенником.

Напомним, что главной причиной является то, что будучи членом Палаты представителей, Адам Шифф руководил первым процессом импичмента Трампа и специально слил секретные документы, чтобы насолить американскому лидеру. Как итог, сегодня, когда Трамп снова у штурвала и обещал вычистить Вашингтон от паразитов, Министерство юстиции проводит активное расследование в отношении Шиффа. В том числе и по делу о мошенничестве с ипотекой. Обвинения он яростно отрицает. Даже слишком, что говорит о том, что скрывать ему есть что.

"Будучи сам бывшим федеральным прокурором, я служил в [Министерстве] юстиции, которое никогда бы не использовало ведомство для преследования врагов президента или для сокрытия коррупции его друзей. Министерство превратилось в личный меч и щит президента Трампа, чтобы расправляться с его растущим списком политических врагов и защищать его самого, его союзников и соратников", - заявил Шифф во время слушаний судебного комитета Сената, где во вторник давала показания Бонди.

Ответ генпрокурора не заставил себя ждать.

"Если бы вы работали у меня, вас бы уволили, потому что Конгресс разоблачил вас во лжи", - ответила ему Бонди.

Шиффу это явно не понравилось и он, как и в случае с Пателем, продолжил задавать наводящие и провокационные вопросы, которые генпрокурор успешно парировала посадив сенатора-демократа на место.

Кроме того, Бонди призвала Адама Шиффа извиниться перед Дональдом Трампом.

Генеральный прокурор не щадила и других демократов из судебного комитета в ходе почти пятичасового слушания. К примеру, она обвинила Ричарда Блюменталя в искажении его военной биографии. Затем она отметила, что сенатор Шелдон Уайтхаус имеет связи с "теневыми" финансируемыми структурами и поддерживал законодательство, которое "субсидировало бы компанию его жены". Ни Блюменталь, ни Уайтхаус напрямую на эти обвинения не ответили.

Подобного рода нападки на администрацию Трампа со стороны демократической партии говорят о том, что Шиффу и ко., определенно есть что скрывать. Поэтому они тщательно подготавливают именно такие вопросы, которыми при одном неверном слове можно было бы полностью дискредитировать противоположную сторону. К счастью, ни Патель, ни Бонди, ни кто-либо еще в команде президента США не поддается на такие уловки, что с каждым разом все больше закапывает демократов.

Уверены, что Шиффа, сколько бы он ни пытался все отрицать, будет ждать участь Боба Менендеса.